Сироп против кашля индийской компании Marion Biotech стал причиной смерти 18 детей в Узбекистане. В Минздраве страны заявили, что лабораторные исследования препарата Док-1 Макс обнаружили в его составе токсичное вещество — этиленгликоль.

Ранее сообщалось, что в Гамбии и Индонезии умерли более 200 детей до 5 лет после употребления сиропа от кашля другого индийского производителя, у которого также был обнаружен этиленгликоль.

— Исследование показало, что умершим детям до госпитализации давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу для детей, — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что таблетки и сиропы этого препарата сняли с продаж во всех аптеках Узбекистана.

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Тем временем в Индии

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что специалисты изучают сироп от кашля Marion Biotech.

По его словам, после сообщений о трагедии в Узбекистане они находятся в постоянном контакте с национальным регулятором лекарств страны.

Кроме того, группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш провела инспекцию на предприятии Marion Biotech.

– Образцы сиропа отправили в региональную лабораторию для тестирования, – сообщил министр.

По данным информационного агентства ANI, производство сиропа приостановлено, а правительство проводит расследование.

Индия производит треть лекарств в мире, преимущественно в виде непатентованных препаратов (дженериков). Стремительно растущий фармацевтический рынок сделал ее мировой аптекой, удовлетворяющей большую часть медицинских потребностей развивающихся стран.

Передозировка или токсин

Проверка подтвердила, что после употребления сиропа Док-1 Макс госпитализировали 21 ребенка с острыми респираторными заболеваниями, 18 из них скончались.

Сообщается, что умершие дети до госпитализации принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами в течение 2-7 дней по 3-4 раза в день по 2,5-5 мл.

— Конечно, эта дозировка значительно превышает норму для детей, — заявили в Минздраве Узбекистана.

В Минздраве отметили, что всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основным веществом в составе лекарства является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся как средство от простуды самостоятельно родителями или по рекомендации аптек.

– Первичные лабораторные исследования выявили наличие в сиропе Док-1 Макс этиленгликоля. Это токсический препарат, – сообщили в узбекском Минздраве

95% раствор этиленгликоля при применении 1-2 мл/кг вызывает серьезные изменения в здоровье пациента: рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами против кашля индийской компании Maiden Pharmaceuticals. Они могли привести к смерти 66 детей в Гамбии. Сиропы против кашля и простуды содержат диэтиленгликоль и этиленгликоль, которые могут быть токсичными для человека, сообщили в ВОЗ.

И правительство Индии, и компания Maiden Pharmaceuticals отвергли обвинения.

Ранее в декабре Индия заявила, что анализ четырех сиропов показал, что они соответствуют спецификациям, а чиновник сообщил ВВС, что ВОЗ “самоуверенно” обвинила сиропы. Но ВОЗ заявила, что поддерживает принятые меры.

На прошлой неделе парламентский комитет Гамбии рекомендовал инициировать судебное разбирательство по Maiden Pharmaceuticals. Комитет также рекомендовал запретить всю продукцию компании в стране.