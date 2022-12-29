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Смертельный сироп: 18 детей скончались после употребления лекарства от кашля в Узбекистане

29 декабря 2022, 16:36
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
сироп
Источник: Depositphotos

Сироп против кашля индийской компании Marion Biotech стал причиной смерти 18 детей в Узбекистане. В Минздраве страны заявили, что лабораторные исследования препарата Док-1 Макс обнаружили в его составе токсичное вещество — этиленгликоль.

Ранее сообщалось, что в Гамбии и Индонезии умерли более 200 детей до 5 лет после употребления сиропа от кашля другого индийского производителя, у которого также был обнаружен этиленгликоль.

— Исследование показало, что умершим детям до госпитализации давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по 2,5-5 мл, что превышает стандартную дозу для детей, — добавили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве отметили, что таблетки и сиропы этого препарата сняли с продаж во всех аптеках Узбекистана.

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Тем временем в Индии

Министр здравоохранения Индии Мансух Мандавия сообщил, что специалисты изучают сироп от кашля Marion Biotech.

По его словам, после сообщений о трагедии в Узбекистане они находятся в постоянном контакте с национальным регулятором лекарств страны.

Кроме того, группа специалистов по контролю за лекарствами штата Уттар-Прадеш провела инспекцию на предприятии Marion Biotech.

– Образцы сиропа отправили в региональную лабораторию для тестирования, – сообщил министр.

По данным информационного агентства ANI, производство сиропа приостановлено, а правительство проводит расследование.

Индия производит треть лекарств в мире, преимущественно в виде непатентованных препаратов (дженериков). Стремительно растущий фармацевтический рынок сделал ее мировой аптекой, удовлетворяющей большую часть медицинских потребностей развивающихся стран.

Передозировка или токсин

Проверка подтвердила, что после употребления сиропа Док-1 Макс госпитализировали 21 ребенка с острыми респираторными заболеваниями, 18 из них скончались.

Сообщается, что умершие дети до госпитализации принимали препарат в домашних условиях вместе с другими лекарствами в течение 2-7 дней по 3-4 раза в день по 2,5-5 мл.

— Конечно, эта дозировка значительно превышает норму для детей, — заявили в Минздраве Узбекистана.

В Минздраве отметили, что всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основным веществом в составе лекарства является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся как средство от простуды самостоятельно родителями или по рекомендации аптек.

– Первичные лабораторные исследования выявили наличие в сиропе Док-1 Макс этиленгликоля. Это токсический препарат, – сообщили в узбекском Минздраве

95% раствор этиленгликоля при применении 1-2 мл/кг вызывает серьезные изменения в здоровье пациента: рвоту, потерю сознания, приступ эпилепсии, проблемы в кровеносно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

В октябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о рисках, связанных с четырьмя сиропами против кашля индийской компании Maiden Pharmaceuticals. Они могли привести к смерти 66 детей в Гамбии. Сиропы против кашля и простуды содержат диэтиленгликоль и этиленгликоль, которые могут быть токсичными для человека, сообщили в ВОЗ.

И правительство Индии, и компания Maiden Pharmaceuticals отвергли обвинения.

Ранее в декабре Индия заявила, что анализ четырех сиропов показал, что они соответствуют спецификациям, а чиновник сообщил ВВС, что ВОЗ “самоуверенно” обвинила сиропы. Но ВОЗ заявила, что поддерживает принятые меры.

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На прошлой неделе парламентский комитет Гамбии рекомендовал инициировать судебное разбирательство по Maiden Pharmaceuticals. Комитет также рекомендовал запретить всю продукцию компании в стране.

Источник
ВВС
Теги
лікування
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