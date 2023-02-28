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Людство вразила нова хвороба – синдром VEXAS: симптоми, хто в групі ризику

28 Лютого 2023, 12:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
медики
Джерело: Depositphotos

Хоча цю хворобу було виявлено тільки в 2020 році, лише в США на синдром VЕХАS вже страждають близько 15 500 осіб. Але основною причиною занепокоєння з приводу VЕХАS є високий рівень смертності: до половини хворих помирають протягом п’яти років.

Дослідники вважають, що VЕХАS є прототипом нового типу хвороб, з якими зіткнеться людство.

Вже встановлено, що синдром VЕХАS пов’язаний з генетичною мутацією, але він не успадковується. Крім того, хвороба не є заразною. Хворіють переважно чоловіки в більш пізньому віці через генетичну мутацію.

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Згідно з новим дослідженням, синдром VEXAS викликає мутація в гені UBA1, що впливає на імунні клітини, а також клітини, які утворюються в кістковому мозку і входять до складу крові. Вчені вважають, що клітини активуються без причини і викликають запальні симптоми.

Симптоми синдрому VEXAS:

  • лихоманка;
  • утома;
  • задишка;
  • запалення шкіри, хрящів у вухах і носі, кровоносних судин;
  • артрит;
  • збільшення лімфатичних вузлів;
  • пневмонія:
  • васкуліт.

Стандартного лікування синдрому немає. Але лікар може призначити терапію стероїдами та імунодепресантами. У деяких випадках можлива пересадка кісткового мозку.

Дослідники вивчають інші можливі методи лікування VEXAS, такі як терапія стовбуровими клітинами. Вчені все ще намагаються розшифрувати та зрозуміти численні мутації гена UBA1.

Джерело: WebMD

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лікування Наукові дослідження хвороби
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