У профільному комітеті Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) вчора, 15 лютого, заявили, що спалах віспи мавп залишається надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення.

– Комітет з надзвичайних ситуацій розпочав розгляд планів щодо інтеграції профілактики віспи, забезпечення готовності до національних програм епіднагляду та контролю, зокрема ВІЛ та інші інфекції, які передаються статевим шляхом, – зазначили у ВООЗ.

При цьому Комітет з НС:

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визнав прогрес, досягнутий у відповідь на спалах віспи в декількох країнах, і подальше зниження кількості зареєстрованих випадків;

зазначив, що в декількох країнах як і раніше спостерігається стійка захворюваність;

вважає, що ймовірно заниження відомостей про виявлені та підтверджені випадки захворювання в інших регіонах.

Зокрема, за даними Європейського регіону ВООЗ, станом на 3 лютого в 43 країнах не було виявлено жодного нового випадку за останні три місяці. У той час як 18 країн продовжують повідомляти про недавню локальну передачу вірусу від людини до людини.

В американському регіоні повідомляють про стабільну кількість випадків за останні шість тижнів: 200-250 випадків на тиждень, при цьому 4% випадків припадає на жінок. Крім того, хоча поставки вакцини обмежені, сім країн приступили до вакцинації.

При цьому зазначено, що зберігаються побоювання з приводу поточної передачі в деяких регіонах, таких як Центральна Америка.

Також зазначено, що після серії консультацій зі світовими експертами, ВООЗ рекомендує новий термін “mpox” як синонім “monkeypox” (мавпяча віспа). Але поки обидві назви будуть використовуватися одночасно протягом року.