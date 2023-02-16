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В ВОЗ заявили, что ситуация с оспой обезьян в мире по-прежнему остается чрезвычайной

16 февраля 2023, 13:04
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Depositphotos

В профильном комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вчера, 15 февраля, заявили, что вспышка оспы обезьян остается чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение.

— Комитет по чрезвычайным ситуациям начал рассмотрение планов по интеграции профилактики оспы, обеспечению готовности к национальным программам эпиднадзора и контроля, включая ВИЧ и другие инфекции, которые передаются половым путем, — отметили в ВОЗ.

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При этом комитет по ЧС:

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  • признал прогресс, достигнутый в ответ на вспышку оспы в нескольких странах, и дальнейшее снижение количества зарегистрированных случаев;
  • отметил, что в нескольких странах по-прежнему наблюдается стойкая заболеваемость;
  • считает, что вероятно занижение сведений об обнаруженных и подтвержденных случаях заболевания в других регионах.

В частности, по данным Европейского региона ВОЗ, по состоянию на 3 февраля в 43 странах не было обнаружено ни одного нового случая за последние три месяца. В то время как 18 стран продолжают сообщать о недавней локальной передаче вируса от человека к человеку.

В американском регионе сообщают о стабильном количестве случаев за последние шесть недель: 200–250 случаев в неделю, при этом 4% случаев приходится на женщин. Кроме того, хотя поставки вакцины ограничены, семь стран приступили к вакцинации.

При этом указано, что сохраняются опасения по поводу текущей передачи в некоторых регионах, таких как Центральная Америка.

Также отмечено, что после серии консультаций с мировыми экспертами, ВОЗ рекомендует новый термин “mpox” как синоним “monkeypox” (обезьянья оспа). Но пока оба названия будут использоваться одновременно в течение года.

Источник
Всемирная организация здравоохранения
Теги
ВООЗ Мавпяча віспа надзвичайний стан статистика
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