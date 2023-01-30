Всемирная организация здравоохранения сегодня, 30 января, заявила, что Covid-19 остается глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

— Нет сомнений, что сейчас мы находимся в гораздо лучшем положении, чем год назад, когда высококонтагиозный вариант Омикрон был на пике своего развития, — отметил в своем выступлении на открытии ежегодного заседания исполнительного совета Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Однако, по его словам, за последние восемь недель в мире от коронавируса умерло не менее 170 тыс. человек.

Сейчас смотрят

Глава ВОЗ призвал к полной вакцинации групп риска, увеличению тестирования и раннего использования противовирусных препаратов, расширению лабораторных сетей и борьбе с дезинформацией о пандемии.

Отмечается, что комментарии Тедроса прозвучали через несколько секунд после того, как ВОЗ опубликовала выводы своего чрезвычайного комитета по пандемии, в которых сообщалось, что было введено около 13,1 млрд доз вакцин против Covid-19.

В заявлении ВОЗ также говорится, что пандемия Covid-19 может приближаться к критической точке, но нет никаких сомнений в том, что этот вирус останется постоянным патогеном у людей и животных в обозримом будущем.

Усталость от пандемии и растущее общественное мнение о том, что Covid-19 не представляет такого большого риска, как когда-то, приводит к тому, что люди все чаще игнорируют такие профилактические меры, как ношение масок и социальное дистанцирование, отмечается в заявлении ВОЗ.