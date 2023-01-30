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ВООЗ продовжила статус Covid-пандемії як надзвичайної ситуації

30 Січня 2023, 15:54
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вооз
Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я сьогодні, 30 січня, заявила, що Covid-19 залишається глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.

– Немає сумнівів, що зараз ми знаходимося в набагато кращому становищі, ніж рік тому, коли висококонтагіозний варіант Омікрон був на піку свого розвитку, – зазначив у своєму виступі на відкритті щорічного засідання виконавчої ради Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Однак, за його словами, за останні вісім тижнів у світі від коронавірусу померло не менше 170 тис. осіб.

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Глава ВООЗ закликав до повної вакцинації груп ризику, збільшення тестування і раннього використання противірусних препаратів, розширення лабораторних мереж і боротьбі з дезінформацією про пандемію.

Зазначається, що коментарі Тедроса прозвучали через кілька секунд після того, як ВООЗ опублікувала висновки свого надзвичайного комітету з пандемії, в яких повідомлялося, що було введено близько 13,1 млрд доз вакцин проти Covid-19.

У заяві ВООЗ також говориться, що пандемія Covid-19 може наближатися до критичної точки, але немає ніяких сумнівів в тому, що цей вірус залишиться постійним патогеном у людей і тварин в осяжному майбутньому.

Втома від пандемії і зростаюча громадська думка про те, що Covid-19 не представляє такого великого ризику, як колись, призводить до того, що люди все частіше ігнорують такі профілактичні заходи, як носіння масок і соціальне дистанціювання, наголошується в заяві ВООЗ.

Джерело
AP
Теги
ВООЗ Коронавірус Covid-19 надзвичайний стан пандемія
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