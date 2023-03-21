Сьогодні, 21 березня, в день, який Генеральна Асамблея ООН оголосила Всесвітнім днем людей з синдромом Дауна, експерти популярного ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли про стереотипи, які склалися навколо цього синдрому.

Що таке синдром Дауна. Більшість людей мають 23 пари хромосом (всього 46): половину – від батька, половину – від матері. Однак у випадку синдрому Дауна людина має додаткову копію 21-ї хромосоми, тобто загалом 47 хромосом.

Саме тому у людини з’являються певні особливості, характерні для синдрому Дауна. Наприклад:

Зараз дивляться

слабкий м’язовий тонус;

коротка шия;

такі люди часто дуже гнучкі;

специфічний мигдалеподібний розріз очей;

уповільнення процесів зростання.

Також люди з синдромом Дауна мають більш високий ризик розвитку деяких захворювань. Серед них:

вроджена вада серця;

проблеми з диханням і слухом;

проблеми зі щитовидною залозою;

дитяча лейкемія та інші.

Важливо розуміти, що це зовсім не означає, що у людини з синдромом Дауна обов’язково будуть ці хвороби. До того ж більшість з цих станів успішно лікуються.

Найбільш поширені міфи про синдром

Синдром Дауна та когнітивні здібності. Люди з синдромом відчувають затримку когнітивного розвитку та проблеми з пам’яттю. Однак ця затримка, як правило, незначна або помірна. Люди з синдромом Дауна можуть вчитися, працювати, мати друзів та хобі.

Міф про вічну життєрадісність. Є поширений стереотип, що люди з синдромом Дауна майже ніколи не сумують і не сердяться. Можливо, ви бачили, як часто в медіа та соціальних мережах таких дітей називають сонячними. Частка правди в цьому є — такі люди дійсно не агресивні.

Однак, як і всі ми, вони відчувають весь спектр емоцій — гнів, смуток, відчай, обурення, радість. Тому не варто думати, що ви не можете образити або розлютити людину з синдромом Дауна.

Чи правда, що діти з синдромом Дауна народжуються лише у жінок старшого віку? Жінки старше 35 років дійсно мають більш високі ризики народити дитину з цим синдромом. Однак більшість таких дітей народжують жінки до 35 років. Просто тому, що це вік, коли жінки найбільш фертильні.

Чи справді люди з синдромом Дауна вмирають рано? З розвитком медицини середня тривалість життя людини з синдромом Дауна зараз становить 60 років. Однак ще 40 років тому вона становила 25 років.

Те, як буде розвиватися дитина з синдромом Дауна, залежить від усвідомленості і рівня підтримки батьків і суспільства.

Будьте уважні до людей, які мають такий стан. Прийняття в суспільстві і підтримка запорука того, що люди з синдромом Дауна зможуть жити повноцінним життям.

Джерело: Бережи себе