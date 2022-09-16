Как влияют на состояние нашего организма электрические обогревательные приборы, которыми с наступлением осенних холодов запасаются жители многоквартирных домов. Можно ли как-то минимизировать их возможное негативное воздействие.

На эти вопросы про просьбе Фактов ICTV ответила наш эксперт, врач-терапевт общей практики Людмила Сердюк.

— Первое, с чем у многих медиков ассоциируются практически все устройства для обогрева помещения, это — сухость, — говорит Людмила Сердюк.

Она уточняет, что электрообогреватели способны снизить уровень влажности в квартире или офисе до 50%. По словам медика, в таком обезвоженном пространстве находится уже небезопасно.

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Прежде всего, отмечает терапевт, страдает слизистая носа. В пересушенном состоянии она уже не способна выполнять функцию защиты от вирусных инфекций со всеми вытекающими отсюда неблагоприятными последствиями.

Следует отметить, что, помимо инфекций, недостаточно увлажненная слизистая носа не может эффективно задерживать и частички пыли, которые, проникая в дыхательные пути, в легкие, могут спровоцировать аллергическую реакцию.

Аллергию могут также вызвать и испарения с синтетических поверхностей мебели, покрытий пола и стен.

— Отмечу также и проблемы для глаз в высушенном обогревателем помещении, — добавляет Людмила Сердюк.

По ее словам, глаза, которым не хватает влаги, начинают краснеть, болеть, появляется раздражение в виде рези.

Таким образом, из-за недостаточного уровня кислорода в условиях заниженной влажности негативному влиянию подвергается весь организм, реакция которого у каждого может проявляться по-разному в зависимости от индивидуальных особенностей состояния здоровья.

В конце концов недостаток кислорода может привести даже к удушью.

— Моя рекомендация — максимально ограничить использование обогревателя любого типа, — советует медик.

По ее словам, лучше достать из шкафа еще один плед, еще одно теплое одеяло, еще одну пару теплых носков и заварить горячий травяной чай.

А в качестве увлажнения воздуха при включенном обогревателе хорошую службу сослужит, у примеру, аквариум с рыбками. Или же любая другая емкость с водой, которую следует обязательно поставить в комнате с включенным электроприбором для обогрева.