Як впливають на стан нашого організму електричні обігрівальні прилади, якими з настанням осінніх холодів запасаються жителі багатоквартирних будинків. Чи можна якось мінімізувати їхній можливий негативний вплив.

На ці питання про прохання Фактів ICTV відповіла наш експерт, лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.

– Перше, з чим у багатьох медиків асоціюються практично всі пристрої для обігріву приміщення, це — сухість, – каже Людмила Сердюк.

Вона уточнює, що електрообігрівачі здатні знизити рівень вологості в квартирі або офісі до 50%. За словами медика, в такому зневодненому просторі знаходиться вже небезпечно.

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Перш за все, зазначає терапевт, страждає слизова носа. У пересушеному стані вона вже не здатна виконувати функцію захисту від вірусних інфекцій з усіма негативними наслідками, що випливають звідси.

Слід зазначити, що, крім інфекцій, недостатньо зволожена слизова носа не може ефективно затримувати і частинки пилу, які, проникаючи в дихальні шляхи, в легені, можуть спровокувати алергічну реакцію.

Алергію можуть також викликати і випаровування з синтетичних поверхонь меблів, покриттів підлоги і стін.

– Зазначу також і проблеми для очей у висушеному обігрівачем приміщенні, – додає Людмила Сердюк.

За її словами, очі, яким не вистачає вологи, починають червоніти, боліти, з’являється роздратування у вигляді різі.

Таким чином, через недостатній рівень кисню в умовах заниженої вологості негативному впливу піддається весь організм, реакція якого у кожного може проявлятися по-різному в залежності від індивідуальних особливостей стану здоров’я.

Зрештою нестача кисню може привести навіть до задухи.

– Моя рекомендація – максимально обмежити використання обігрівача будь-якого типу, – радить медик.

За її словами, краще дістати з шафи ще один плед, ще одну теплу ковдру, ще одну пару теплих шкарпеток і заварити гарячий трав’яний чай.

А в якості зволоження повітря при включеному обігрівачі добру службу послужить, наприклад, акваріум з рибками. Або ж будь-яка інша ємність з водою, яку слід обов’язково поставити в кімнаті з включеним електроприладом для обігріву.