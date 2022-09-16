Як впливають на стан нашого організму електричні обігрівальні прилади, якими з настанням осінніх холодів запасаються жителі багатоквартирних будинків. Чи можна якось мінімізувати їхній можливий негативний вплив.
На ці питання про прохання Фактів ICTV відповіла наш експерт, лікар-терапевт загальної практики Людмила Сердюк.
– Перше, з чим у багатьох медиків асоціюються практично всі пристрої для обігріву приміщення, це — сухість, – каже Людмила Сердюк.
Вона уточнює, що електрообігрівачі здатні знизити рівень вологості в квартирі або офісі до 50%. За словами медика, в такому зневодненому просторі знаходиться вже небезпечно.
Перш за все, зазначає терапевт, страждає слизова носа. У пересушеному стані вона вже не здатна виконувати функцію захисту від вірусних інфекцій з усіма негативними наслідками, що випливають звідси.
Слід зазначити, що, крім інфекцій, недостатньо зволожена слизова носа не може ефективно затримувати і частинки пилу, які, проникаючи в дихальні шляхи, в легені, можуть спровокувати алергічну реакцію.
Алергію можуть також викликати і випаровування з синтетичних поверхонь меблів, покриттів підлоги і стін.
– Зазначу також і проблеми для очей у висушеному обігрівачем приміщенні, – додає Людмила Сердюк.
За її словами, очі, яким не вистачає вологи, починають червоніти, боліти, з’являється роздратування у вигляді різі.
Таким чином, через недостатній рівень кисню в умовах заниженої вологості негативному впливу піддається весь організм, реакція якого у кожного може проявлятися по-різному в залежності від індивідуальних особливостей стану здоров’я.
Зрештою нестача кисню може привести навіть до задухи.
– Моя рекомендація – максимально обмежити використання обігрівача будь-якого типу, – радить медик.
За її словами, краще дістати з шафи ще один плед, ще одну теплу ковдру, ще одну пару теплих шкарпеток і заварити гарячий трав’яний чай.
А в якості зволоження повітря при включеному обігрівачі добру службу послужить, наприклад, акваріум з рибками. Або ж будь-яка інша ємність з водою, яку слід обов’язково поставити в кімнаті з включеним електроприладом для обігріву.