Диетолог Кейт Кук в комментарии популярному британскому онлайн-изданию рассказала о трех простых и эффективных способах побороть хроническую усталость.

Прежде всего, эксперт советует сразу после пробуждения побороть в себе соблазн выпить чашку кофе. По ее словам, любая порция кофеина из кофе или чая вводит тело в ложное чувство безопасности.

— Все, чего в итоге даст вам чашка кофе, это чрезмерную стимуляцию гормонов стресса, что заставит сердце биться быстрее и нарушит уровень сахара в крови, — объяснила диетолог.

По ее словам, слишком много кофеина в конечном итоге вызовет спад энергии в тот же день. А употребление кофеина во второй половине дня приведет к плохому сну ночью, что усугубит усталость на следующий день.

Сейчас смотрят

Вместо этого Кук предложила пить горячую воду с лимоном в качестве освежающей альтернативы кофе и чаю.

Диетолог также советует выходить на улицу хотя бы на 30 минут каждый день.

— Движение тела в любом объеме — это бесплатный способ почувствовать прилив энергии после того, как вы это сделаете, — отметила специалист.

И, наконец, Кук рекомендовала пополнить свой уровень энергии добавками магния, поскольку этот микроэлемент способствует снижению усталости, поддерживает электролитный баланс и энергетический метаболизм.

Магний также помогает организму использовать витамин D и кальций, которые производят гормоны для поддержания здоровья костей и зубов, добавила Кук.

Источник: Express