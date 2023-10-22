Дієтологиня Кейт Кук у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповіла про три прості та ефективні способи побороти хронічну втому.

Перш за все, експертка радить одразу після пробудження побороти в собі спокусу випити чашку кави. За її словами, будь-яка порція кофеїну з кави або чаю вводить тіло в хибне відчуття безпеки.

– Усе, чого зрештою дасть вам чашка кави, це надмірну стимуляцію гормонів стресу, що змусить серце битися швидше і порушить рівень цукру в крові, – пояснила дієтологиня.

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За її словами, занадто багато кофеїну зрештою спричинить спад енергії того ж дня. А вживання кофеїну в другій половині дня призведе до поганого сну вночі, що посилить втому наступного дня.

Замість цього Кук запропонувала пити гарячу воду з лимоном як освіжаючу альтернативу каві та чаю.

Дієтолог також радить виходити на вулицю хоча б на 30 хвилин щодня.

– Рух тіла в будь-якому об’ємі – це безкоштовний спосіб відчути прилив енергії після того, як ви це зробите, – зазначила фахівчиня.

І, нарешті, Кук рекомендувала поповнити свій рівень енергії добавками магнію, оскільки цей мікроелемент сприяє зниженню втоми, підтримує електролітний баланс і енергетичний метаболізм.

Магній також допомагає організму використовувати вітамін D і кальцій, які виробляють гормони для підтримки здоров’я кісток і зубів, додала Кук.

Джерело: Express