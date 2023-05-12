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Вакцинация

Эпоха после пандемии: обязательно ли украинцам ежегодно прививаться против Covid-19

12 мая 2023, 14:12
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцинація
Источник: Depositphotos

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в интервью украинскому информагентству рассказал, станет ли вакцинация против коронавируса в Украине обязательной.

По слова Лапия, штамм коронавируса Омикрон, который в настоящее время распространен в Украине, имеет меньшую летальность, чем его предшественник, а симптомы заболевания схожи с гриппом.

По мнению эпидемиологов, в будущем штамм может оказаться сезонным, в связи с чем иммунизация от коронавируса также может быть ежегодной.

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Однако, по словам эксперта, внесение вакцинации против Covid-19 в Национальный календарь прививок пока не рассматривается.

— В Украине на сегодняшний день есть программа по иммунопрофилактике, утвержденная правительством, где есть календарь прививок, — отметил Федор Лапий.

По его словам, пока нет намерений вносить вакцинацию против Covid-19 в календарь и делать ее обязательной. При этом вакцина в стране доступна бесплатно и без ограничений.

Источник
РБК-Украина
Теги
Вакцинация Коронавирус Covid-19 Омикрон
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