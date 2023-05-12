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Вакцинація

Епоха після пандемії: чи обов’язково українцям щороку робити щеплення проти Covid-19

12 Травня 2023, 14:12
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцинація
Джерело: Depositphotos

Голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій в інтерв’ю українському інформагентству розповів, чи стане вакцинація проти коронавірусу в Україні обов’язковою.

За словами Лапія, штам коронавірусу Омікрон, який наразі поширений в Україні, має меншу летальність, ніж його попередник, а симптоми захворювання схожі з грипом.

На думку епідеміологів, у майбутньому штам може виявитися сезонним, у зв’язку з чим імунізація від коронавірусу також може бути щорічною.

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Однак, за словами експерта, внесення вакцинації проти Covid-19 до Національного календаря щеплень поки що не розглядається.

– В Україні на сьогодні є програма з імунопрофілактики, затверджена урядом, де є календар щеплень, – зазначив Федір Лапій.

За його словами, поки що немає намірів вносити вакцинацію проти Covid-19 до календаря і робити її обов’язковою. Водночас вакцина в країні доступна безоплатно і без обмежень.

Джерело
РБК-Україна
Теги
Вакцинація Коронавірус Covid-19 Омікрон
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