На сьогодні кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні йде на зниження, проте госпіталізації та смерті від ускладнень, спричинених хворобою, як і раніше, на високому рівні.

Про це в коментарі українському інформагентству заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Кількість випадків Covid-19 прогностично зменшується, від тижня до тижня ми бачимо зменшення щонайменше на 15-20%. У середньому реєструємо 6-6,5 тис. нових випадків, – повідомив Кузін.

Однак, за його словами, кількість госпіталізованих триматиметься ще кілька тижнів на досить високому рівні: близько 3 тис. випадків госпіталізацій за тиждень.

– Смертність, на жаль, також залишається на досить високому рівні, у середньому йдеться про 100-106 випадків смертей протягом одного тижня, – сказав Кузін.

Станом на 26 квітня, за його даними, в Україні в лікарнях перебуває 2 300 осіб із Covid-19, із них 1 100 призначено кисневу терапію. Загалом по країні завантажено 3% ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус.

За словами Ігоря Кузіна, зниження захворюваності стало вже традиційним протягом весни-літа, черговий підйом захворюваності історично очікується не раніше осені.

Головний санітарний лікар наголосив, що Covid-19 переходить у стандартне сезонне захворювання і закликав вакцинуватися проти коронавірусної хвороби у весняно-літній період.