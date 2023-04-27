Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Covid-19 в Україні: госпіталізації та смерті залишаються на високому рівні

27 Квітня 2023, 15:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
коронавірус
Джерело: Pixabay

На сьогодні кількість хворих на коронавірусну інфекцію в Україні йде на зниження, проте госпіталізації та смерті від ускладнень, спричинених хворобою, як і раніше, на високому рівні.

Про це в коментарі українському інформагентству заявив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

– Кількість випадків Covid-19 прогностично зменшується, від тижня до тижня ми бачимо зменшення щонайменше на 15-20%. У середньому реєструємо 6-6,5 тис. нових випадків, – повідомив Кузін.

Читайте також:
вакцинаДля кого користь незначна: нові рекомендації ВООЗ щодо повторного бустера проти Covid-19

Однак, за його словами, кількість госпіталізованих триматиметься ще кілька тижнів на досить високому рівні: близько 3 тис. випадків госпіталізацій за тиждень.

– Смертність, на жаль, також залишається на досить високому рівні, у середньому йдеться про 100-106 випадків смертей протягом одного тижня, – сказав Кузін.

Станом на 26 квітня, за його даними, в Україні в лікарнях перебуває 2 300 осіб із Covid-19, із них 1 100 призначено кисневу терапію. Загалом по країні завантажено 3% ліжок, виділених для лікування хворих на коронавірус.

За словами Ігоря Кузіна, зниження захворюваності стало вже традиційним протягом весни-літа, черговий підйом захворюваності історично очікується не раніше осені.

Головний санітарний лікар наголосив, що Covid-19 переходить у стандартне сезонне захворювання і закликав вакцинуватися проти коронавірусної хвороби у весняно-літній період.

Джерело
Укрінформ
Теги
Ігор Кузін Коронавірус Covid-19 Смерть статистика
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь