Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала оновлені рекомендації щодо повторної бустерної вакцинації. На думку експертів ВООЗ, другий бустер не потрібен здоровим дорослим і дітям, оскільки користь від такого уколу розцінена як незначна.
У своєму недавньому звіті експерти організації розділили людей на три групи — за принципом, хто найбільше потребує ревакцинації. З’ясувалося, що переважній більшості вона не потрібна.
Високий ризик:
- літні люди;
- молоді люди з супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо);
- люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема, діти від 6 місяців;
- вагітні;
- медичні працівники.
Для цієї категорії ВООЗ рекомендує введення бустера через 6-12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.
Середній ризик:
- здорові дорослі без супутніх захворювань до 60 років;
- діти та підлітки з супутніми захворюваннями.
Для них ВООЗ рекомендує первинну вакцинацію (одне або два щеплення залежно від вакцини) та один бустер. Майбутню ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, оскільки вона має низький вплив.
Низький ризик
До них віднесли здорових дітей і підлітків. ВООЗ вважає, що вакцинація цієї групи людей безпечна, але має слабкий ефект на загальний стан здоров’я.
Саме тому в пріоритеті люди з групи високого ризику, адже в разі хвороби пацієнти будуть створювати значне навантаження на медичну систему.
Джерело: ВООЗ