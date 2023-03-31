Всесвітня організація охорони здоров’я опублікувала оновлені рекомендації щодо повторної бустерної вакцинації. На думку експертів ВООЗ, другий бустер не потрібен здоровим дорослим і дітям, оскільки користь від такого уколу розцінена як незначна.

У своєму недавньому звіті експерти організації розділили людей на три групи — за принципом, хто найбільше потребує ревакцинації. З’ясувалося, що переважній більшості вона не потрібна.

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Високий ризик:

літн і люди;

люди; молоді люди з супутніми захворюваннями (діабет, захворювання серця тощо );

); люди з імунодефіцитними станами (наприклад, реципієнти трансплантації або люди з ВІЛ), зокрема, діти від 6 місяців;

вагітн і ;

; медичні працівники.

Для цієї категорії ВООЗ рекомендує введення бустера через 6-12 місяців після останньої дози. Але терміни також залежать від віку та імунодефіцитних станів.

Середній ризик:

здорові дорослі без супутніх захворювань до 60 років;

діти та підлітки з супутніми захворюваннями.

Для них ВООЗ рекомендує первинну вакцинацію (одне або два щеплення залежно від вакцини) та один бустер. Майбутню ревакцинацію у ВООЗ вважають недоцільною, оскільки вона має низький вплив.

Низький ризик

До них віднесли здорових дітей і підлітків. ВООЗ вважає, що вакцинація цієї групи людей безпечна, але має слабкий ефект на загальний стан здоров’я.

Саме тому в пріоритеті люди з групи високого ризику, адже в разі хвороби пацієнти будуть створювати значне навантаження на медичну систему.

Джерело: ВООЗ