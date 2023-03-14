У своєму виступі на церемонії вручення премій за внесок в охорону здоров’я голова ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися вже в цьому році.

За словами голови ВООЗ, вперше щотижнева кількість зареєстрованих смертей нижче, ніж три роки тому.

– Поліпшення значне. Я впевнений, що в якийсь момент цього року ми зможемо сказати, що Covid-19 закінчився і як надзвичайна ситуація в галузі охорони здоров’я, яка має міжнародне значення, і як пандемія, – заявив Гебреісус.

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За його словами, зараз найважливіше, щоб ми засвоїли уроки пандемії. Перший – це важливість громадського здоров’я. Другий – важливість науки. Третій – важливість співпраці.

Минулої суботи, 11 березня, виповнилося три роки, як ВООЗ вперше заявила, що глобальний спалах Covid-19 можна охарактеризувати як пандемію.

– Однак, з точки зору ВООЗ, набагато важливіший момент настав за шість тижнів до цього, 30 січня 2020 року, коли я оголосив надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я міжнародного значення, – сказав глава ВООЗ.

Він додав, що на той час було зареєстровано менше 100 випадків Covid-19 за межами Китаю і не було повідомлень про летальні випадки.

Через три роки було зареєстровано майже 7 млн смертей від Covid-19, хоча справжня кількість набагато більша.

Джерело: WHO