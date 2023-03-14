В своем выступлении на церемонии вручения премий за вклад в здравоохранение глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться уже в этом году.

По словам главы ВОЗ, впервые еженедельное количество зарегистрированных смертей ниже, чем три года назад.

— Улучшение значительно. Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что Covid-19 закончился и как чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, которая имеет международное значение, и как пандемия, – заявил Гебреисус.

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По его словам, сейчас самое важное, чтобы мы усвоили уроки пандемии. Первый – это важность общественного здравоохранения. Второй — важность науки. Третий – важность сотрудничества.

В прошлую субботу, 11 марта, исполнилось три года с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что глобальную вспышку Covid-19 можно охарактеризовать как пандемию.

— Однако, с точки зрения ВОЗ, гораздо более важный момент наступил за шесть недель до этого, 30 января 2020 года, когда я объявил чрезвычайное положение в сфере здравоохранения международного значения, — сказал глава ВОЗ.

Он добавил, что к тому времени было зарегистрировано менее 100 случаев Covid-19 за пределами Китая и не было сообщений о летальных исходах.

Через три года было зарегистрировано почти 7 млн смертей от Covid-19, хотя истинное количество гораздо больше.

Источник: WHO