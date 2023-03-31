Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленные рекомендации относительного повторной бустерной вакцинации. По мнению экспертов ВОЗ, второй бустер не нужен здоровым взрослым и детям, поскольку польза от такого укола расценена как незначительная.
В своем недавнем отчете эксперты организации разделили людей на три группы — по принципу, кто больше всего нуждается в ревакцинации. Выяснилось, что подавляющему большинству она не нужна.
Высокий риск:
- пожилые люди;
- молодые люди с сопутствующими заболеваниями (диабет, заболевания сердца и т.п.);
- люди с иммунодефицитными состояниями (например, реципиенты трансплантации или люди с ВИЧ), в частности, дети от 6 месяцев;
- беременные;
- медицинские работники.
Для этой категории ВОЗ рекомендует введение бустера через 6–12 месяцев после последней дозы. Но сроки также зависят от возраста и иммунодефицитных состояний.
Средний риск:
- здоровые взрослые без сопутствующих заболеваний до 60 лет;
- дети и подростки с сопутствующими заболеваниями.
Для них ВОЗ рекомендует первичную вакцинацию (1 или 2 прививки в зависимости от вакцины) и один бустер. Будущую ревакцинацию в ВОЗ считают нецелесообразной, поскольку она имеет низкое влияние.
Низкий риск
К ним отнесли здоровых детей и подростков. ВОЗ считает, что вакцинация этой группы людей безопасна, но имеет слабый эффект на общее состояние здоровья.
Именно поэтому в приоритете люди из группы высокого риска, ведь в случае болезни пациенты будут создавать значительную нагрузку на медицинскую систему.
Источник: ВОЗ