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Новые рекомендации ВОЗ: детей можно не прививать от Covid-19

29 марта 2023, 14:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
діти, вакцинація
Источник: Depositphotos

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) адаптировала свои рекомендации по вакцинации против Covid-19 к новой фазе пандемии. Предполагается, что здоровым детям и подросткам можно не прививаться, но группы высокого риска должны получить бустерную дозу в период 6-12 месяцев после последней вакцинации.

Агентство ООН заявило, что учитывая высокий уровень иммунитета населения во всем мире из-за распространенности инфекции и вакцинации, нужно сосредоточить усилия на вакцинации тех, кто сталкивается с наибольшей угрозой тяжелого течения болезни и смерти от Covid-19.

ВОЗ призвала страны учитывать такие факторы, как бремя болезни, прежде чем рекомендовать вакцинацию детей младше 17 лет. Эксперты считают, что вакцины и бустеры Covid-19 безопасны для всех возрастов, но в рекомендациях учитываются другие факторы, такие как экономическая эффективность.

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Рекомендации пересмотрела Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE)  и адаптировала свои рекомендации к новой фазе пандемии.

Источник: ASHARQ ALAWSAT

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Вакцинация
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