Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) адаптувала свої рекомендації щодо вакцинації проти Covid-19 до нової фази пандемії. Передбачається, що здоровим дітям та підліткам можна не щеплюватися, але групи високого ризику мають отримати бустерну дозу в період 6-12 місяців після останньої вакцинації.

Агентство ООН заявило, що з огляду на високий рівень імунітету населення в усьому світі через поширеність інфекції та вакцинації потрібно зосередити зусилля на вакцинації тих, хто стикається з найбільшою загрозою тяжкого перебігу захворювання та смерті від Covid-19.

ВООЗ закликала країни враховувати такі фактори, як тягар хвороби, перш ніж рекомендувати вакцинацію дітей віком до 17 років. Експерти вважають, що вакцини та бустери Covid-19 безпечні для будь-якого віку, але в рекомендаціях враховуються інші фактори, такі як економічна ефективність.

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Рекомендації переглянула Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації (SAGE) й адаптувала свої рекомендації до нової фази пандемії.

Джерело: ASHARQ ALAWSAT