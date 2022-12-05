Імунітет проти Covid-19 мають вже 90% населення планети, повідомляє ВООЗ. Очільник організації Тедрос Аданом Гебреїсус сказав, що це стало можливим у результаті інфекціювання або ж вакцинації.

Проте він закликав зберігати пильність, оскільки можуть з’явитися нові штами, витіснивши Омікрон, що став домінуючим.

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– В Україні Covid-19 відійшов на другий план, пік чергової хвилі захворюваності ми пройшли у жовтні, коли кількість смертей становила близько 200 людей щотижня, – сказав імунолог Федір Лапій. – Наразі знижується і смертність, і госпіталізація, – зазначив імунолог.

Та про імунізацію не потрібно забувати. Федір Лапій повідомив, що в Україну вже надійшли 125 тис. доз вакцини для дітей від п’яти до 11 років. Її вже використовують у США та ЄС. Вакцини вже доставляють у регіони.

– Українці мають можливість захистити своїх дітей від Covid-19, – зазначив Лапій. – Щеплення можна отримати безоплатно через сімейного лікаря. Пункти вакцинації також працюють, але їх кількість зменшилась.

Дізнатися про адреси пунктів вакцинації можна, звернувшись до місцевих департаментів охорони здоров’я.

Вакцинація, як і раніше, актуальна ще й через міграцію населення, що зростає. Особливо в період Різдвяних свят. В ЄС виникали навіть думки про повернення Covid-сертифікатів, але жодна країна ЄС не запровадила їх.