Иммунитет против Covid-19 уже имеют 90% населения планеты, сообщает ВОЗ. Руководитель организации Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что это стало возможным в результате инфекции или вакцинации.

Тем не менее, он призвал сохранять бдительность, поскольку могут появиться новые штаммы, вытеснив ставший доминирующим Омикрон.

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— В Украине Covid-19 отошел на второй план, пик очередной волны заболеваемости мы прошли в октябре, когда количество смертей составляло около 200 человек еженедельно, — сказал иммунолог Федор Лапий. – Сейчас снижается и смертность, и госпитализация, — отметил иммунолог.

Но об иммунизации не следует забывать. Федор Лапий сообщил, что в Украину уже поступило 125 тыс. доз вакцины для детей от пяти до 11 лет. Ее уже используют в США и ЕС. Вакцины уже доставляются в регионы.

– Украинцы имеют возможность защитить своих детей от Covid-19, – отметил Лапий. — Прививку можно получить бесплатно через семейного врача. Пункты вакцинации также работают, но их количество уменьшилось.

Узнать адреса пунктов вакцинации можно, обратившись в местные департаменты здравоохранения.

Вакцинация по-прежнему актуальна еще и из-за растущей миграции населения. Особенно в период Рождественских праздников. В ЕС возникали даже мнения о возвращении Covid-сертификатов, но ни одна страна ЕС не ввела их.