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Карантин из-за Covid-19 могут отменить, Минздрав рассматривает возможность

8 мая 2023, 17:58
Валентина Андрейко журналіст
карантин
Источник: Depositphotos

Глава Минздрава Виктор Ляшко на встрече с журналистами сообщил новость — власть готовится отменить постановление Кабмина о продлении карантина из-за Covid-19.

Отмену карантинных ограничений уже ввели некоторые страны после объявления ВОЗ об окончании пандемии Covid-19.

Теперь и в Украине, по словам министра, начнется подготовка к отмене постановления правительства, которое предусматривает не только противоэпидемические ограничения, но и другие действия, связанные с деятельностью субъектов хозяйствования во время карантина.

Однако мгновенно отменить действие этого документа нельзя из-за ряда экономических факторов.

— К этому надо подготовиться. Поэтому мы сейчас проводим внутренний аудит и потенциально готовимся к тому, чтобы выйти с официальной позицией и сказать, что карантин будет отменен с такого-то числа, — уточнил министр.

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Источник: РБК-Україна

Теги
Віктор Ляшко Карантин Коронавирус Covid-19
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