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Карантин через Covid-19 можуть скасувати, МОЗ розглядає можливість

8 Травня 2023, 17:58
Валентина Андрейко журналістка
карантин
Джерело: Depositphotos

Голова МОЗ Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами повідомив новину – влада готується відмінити постанову Кабміну стосовно продовження карантину через Covid-19.

Скасування карантинних обмежень уже ввели деякі країни після оголошення ВООЗ закінчення пандемії Covid-19.

Тепер і в Україні, за словами міністра, розпочнеться підготовка до скасування постанови уряду, яка передбачає не лише  протиепідемічні обмеження, а й інші дії, пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання під час карантину.

Проте миттєво скасувати дію цього документа не можна через низку економічних чинників.

– До цього треба підготуватися. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа, – уточнив міністр.

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Джерело: РБК-Україна

Теги
Віктор Ляшко Карантин Коронавірус Covid-19
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