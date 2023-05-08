Голова МОЗ Віктор Ляшко на зустрічі з журналістами повідомив новину – влада готується відмінити постанову Кабміну стосовно продовження карантину через Covid-19.

Скасування карантинних обмежень уже ввели деякі країни після оголошення ВООЗ закінчення пандемії Covid-19.

Тепер і в Україні, за словами міністра, розпочнеться підготовка до скасування постанови уряду, яка передбачає не лише протиепідемічні обмеження, а й інші дії, пов’язані з діяльністю суб’єктів господарювання під час карантину.

Проте миттєво скасувати дію цього документа не можна через низку економічних чинників.

– До цього треба підготуватися. Тому ми зараз проводимо внутрішній аудит і потенційно готуємося до того, щоб вийти з офіційною позицією і сказати, що карантин буде скасовано з такого числа, – уточнив міністр.

Джерело: РБК-Україна