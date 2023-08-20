Физическая активность, как оказалось, является настоящим ключом к восстановлению здоровья. Даже незначительные физические нагрузки могут приносить большую пользу для здоровья людей, попавших в больницу. 40 минут спокойной ходьбы или 25 минут ходьбы в интенсивном темпе могут существенно улучшить физическую форму и уменьшить на 10% риск побочных эффектов.

Такой вывод сделали испанские исследователи, которые изучали влияние физической активности на состояние здоровья госпитализированных пациентов. Они доказали, что физическая активность — это не только необходимость, но и мощный инструмент в оздоровлении. Ведь обычно люди, особенно пожилого возраста, недостаточно двигаются.

Оказалось, что оптимальное количество физической активности составляет 70 минут легкой нагрузки или 40 минут умеренной интенсивности. Эти рекомендации становятся настоящим прорывом в лечении пожилых пациентов. Поэтому для восстановления здоровья и выздоровления важен каждый шаг и каждое движение.

Источник: BJSM