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Фізична активність пацієнтів похилого віку допомагає одужати – дослідження

20 Серпня 2023, 19:44
Марина Мелехова редактор
Лікар, обстеження, медики, лікарня, дослідження, мсек
Джерело: Pexels

Фізична активність, як виявилося, є справжнім ключем до відновлення здоров’я. Навіть незначні фізичні навантаження можуть приносити велику користь для здоров’я людей, що потрапили до лікарні. 40 хвилин спокійної ходьби або 25 хвилин ходьби в інтенсивному темпі можуть суттєво покращити фізичну форму і зменшити на 10% ризик побічних ефектів.

Такий висновок зробили іспанські дослідники, які вивчали вплив фізичної активності на стан здоров’я госпіталізованих пацієнтів. Вони довели, що фізична активність – це не тільки необхідність, а й потужний інструмент в оздоровленні. Адже зазвичай люди, особливо похилого віку, недостатньо рухаються.

Виявилося, що оптимальна кількість фізичної активності становить 70 хвилин легкого навантаження або 40 хвилин помірної інтенсивності. Ці рекомендації стають справжнім проривом у лікуванні літніх пацієнтів. Тож для відновлення  здоров’я та одужання важливий кожен крок і  кожен рух.

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Джерело: BJSM

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