Тыква — это очень полезный овощ, который имеет много преимуществ для здоровья. Неудивительно, что многие добавляют тыкву в свой рацион — запекают, тушат, жарят и даже готовят джем.

Но можно ли есть сырую тыкву — Факты ICTV спросили у диетолога-нутрициолога Натальи Власнюк.

Польза тыквы

Витамины и минералы. Тыква содержит большое количество витаминов и минералов, в частности витамин А, витамин С, витамин Е, калий, магний и фолиевую кислоту.

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Все они полезны для укрепления иммунной системы, поддержания здоровья кожи, поджелудочной железы и обеспечения нормального функционирования организма.

Антиоксиданты, такие как бетакаротины помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов и предотвратить онкологические и сердечно-сосудистые заболевания.

Снижение кровяного давления. Высокое содержание калия в тыкве способствует нормализации кровяного давления, что может быть полезным для здоровья сердца.

Низкую калорийность особенно оценят те, кто придерживается диеты или следит для своей фигурой.

— Минимум калорий — максимум пользы, именно поэтому тыкву считают ценным диетическим продуктом. В ней нет крахмала, холестерина, трансжиров, но очень много полезной клетчатки, которая способствует нормальному пищеварению и помогает поддерживать функцию кишечника, — говорит специалист.

В каком виде лучше употреблять тыкву

Наталья Власнюк считает, что это зависит от состояния здоровья. Конечно, в сыром виде сохраняется большее количество клетчатки, которая уменьшает всасывание сахара и стимулирует работу кишечника.

Но по ее словам, есть определенные ограничения. Лицам с болезнями желудка (язва или гастрит) следует воздержаться от потребления сырой тыквы, ведь она может раздражать слизистую оболочку, поэтому лучше употреблять плод в вареном или тушеном виде.

Те, кто страдает диабетом и инсулинорезистентностью, должны проконсультироваться с врачом-диетологом. Для них важно, чтобы тыква прошла термическую обработку, а затем ее следует сочетать с белками (рыба, мясо, яйца, сыр). Это поможет медленнее усваиваться глюкозе.

В остальных случаях 200 г сырой тыквы в сутки никому не повредит. Добавляйте этот ингредиент в здоровый рацион питания и будьте здоровы.