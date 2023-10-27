Гарбуз – це дуже корисний овоч, який має багато переваг для здоров’я. Тож не дивно, що чимало людей додають гарбуз до свого раціону – запікають, тушкують, смажать і навіть готують джем.

Та чи можна їсти сирий гарбуз – Факти ICTV запитали в дієтолога-нутриціолога Наталії Власнюк.

Користь гарбуза

Вітаміни та мінерали. Гарбуз містить велику кількість вітамінів і мінералів, зокрема вітамін А, вітамін С, вітамін Е, калій, магній і фолієву кислоту.

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Усі вони корисні для зміцнення імунної системи, підтримки здоров’я шкіри, підшлункової залози та забезпечення нормального функціонування організму.

Антиоксиданти, такі, як бетакаротини, допомагають захистити клітини від шкідливого впливу вільних радикалів та запобігти онкологічним і серцево-судинним захворюванням.

Зниження кров’яного тиску. Високий вміст калію в гарбузі сприяє нормалізації кров’яного тиску, що може бути корисним для здоров’я серця.

Низьку калорійність особливо оцінять ті, хто дотримується дієти або стежить для своєю фігурою.

– Мінімум калорій – максимум користі, саме через це гарбуз вважають цінним дієтичним продуктом. У ньому немає крохмалю, холестерину, трансжирів, але дуже багато корисної клітковини, яка сприяє нормальному травленню та допомагає підтримувати функцію кишківника, – каже фахівчиня.

У якому вигляді краще споживати гарбуз

Наталія Власнюк вважає, що це залежить від стану здоров’я. Звісно, у сирому вигляді зберігається більша кількість клітковини, яка зменшує всмоктування цукру та стимулює роботу кишківника.

Але за її словами, є певні обмеження. Особам із хворобами шлунка (виразка чи гастрит) слід утриматися від споживання сирого гарбуза, адже він може подразнювати слизову оболонку, тому краще вживати плід у вареному або тушкованому вигляді.

Ті, хто страждає на діабет та інсулінорезистентність, мають проконсультуватися з лікарем-дієтологом. Для них важливо, щоб гарбуз пройшов термічну обробку, а потім його слід поєднувати з білками (риба, м’ясо, яйця, сир). Це допоможе повільніше засвоюватися глюкозі.

В інших випадках 200 г сирого гарбуза щодоби нікому не зашкодить. Додавайте цей інгредієнт до здорового раціону харчування і будьте здорові.