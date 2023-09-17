Сімейний лікар, терапевт Людмила Сердюк у коментарі Фактам ICTV розповіла про величезну користь для нашого здоров’я соку звичайного гарбуза.

– Багато хто з нас звик дивитися на цей овоч з погляду звичайної гарбузової каші, яка, звичайно ж, і смачна, і дуже корисна, – зазначила Людмила Сердюк.

Однак, за словами медика, сік гарбуза має неймовірні цілющі властивості.

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Насамперед, гарбузовий сік рекомендований тим, хто має проблеми з печінкою та нирками. Половину склянки напою слід приймати за пів години до їжі.

Крім того, сік із гарбуза зробить добру послугу й тим, хто страждає від сечокам’яної хвороби. За цієї патології рекомендується одна третина склянки за 30 хвилин до їди – вранці, вдень і ввечері.

Якщо в половинку склянки гарбузового соку додати чайну ложку меду, то отримаєте чудовий і ефективний засіб від безсоння.

Напередодні осінньо-зимових застуд слід також узяти на замітку, що гарбузовий сік можна вживати як натуральний жарознижувальний засіб, який до того ж чудово втамовує спрагу.

І це ще не все. Річ у тім, що, за словами терапевта, сік гарбуза чудово діє в разі закрепів і підвищеного артеріального тиску, якщо вживати чверть склянки за пів години до їди вранці, вдень і ввечері.

І, нарешті, як стверджує медик, регулярне вживання гарбузового соку неймовірно очистить шкіру обличчя, зробивши її свіжою і сяючою.