Цукровий діабет – це захворювання, основною ознакою якого є стійке підвищення рівня цукру в крові. При цукровому діабеті порушується обмін речовин, тому люди з цим захворюванням притримуються певної дієти.

Чи можна людям з цукровим діабетом їсти гарбуз – Факти ICTV запитали у дієтолога.

Цукровий діабет та гарбуз

Сімейний лікар та дієтолог Наталія Сидорець зазначає, що гарбуз належить до продуктів, які можна вживати при цукровому діабеті.

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– Калорійність гарбуза у два рази менше за картоплю, – каже дієтолог.

Сидорець додає, що у складі гарбуза є клітковина, яка покращує травлення, та бета-каротин, який сприяє відновленню клітин підшлункової залози.

– Це не може замінити лікування, але може покращити стан пацієнта, – зауважує лікар.

Що стосується кількості, то дієтолог радить вживати до 200 г гарбуза на добу.

У якому вигляді краще вживати гарбуз

– Вживати його краще у сирому вигляді. При цьому зберігається більша кількість клітковини, яка зменшує всмоктування цукру та стимулює роботу кишківника, – радить лікар.

Також при цукровому діабеті можна їсти гарбуз у запеченому або відвареному вигляді. При цьому збільшується глікемічний індекс продукту. Що, своєю чергою, може підвищити рівень цукру у крові.

– У такому вигляді його краще їсти у першій половині дня, – рекомендує Сидорець.

Також до страви можна додавати цільнозернові крупи (вівсяну, рисову, пшоняну). За словами дієтолога, до раціону можна додавати гарбузове насіння та олію, наприклад, до салатів.

Лікар каже, що при цукровому діабеті не варто виключати гарбуз із раціону.

Які продукти краще виключити при цукровому діабеті

Сидорець зазначає, що людям з діабетом краще виключати або зменшити споживання: