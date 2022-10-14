Сахарный диабет — это заболевание, основным признаком которого является стойкое повышение уровня сахара в крови. При сахарном диабете нарушается обмен веществ, поэтому люди с этим заболеванием придерживаются определенной диеты.

Можно ли людям с сахарным диабетом есть тыкву — Факты ICTV спросили у диетолога.

Сахарный диабет и тыква

Семейный врач и диетолог Наталья Сидорец отмечает, что тыква относится к продуктам, которые можно употреблять при сахарном диабете.

Сейчас смотрят

— Калорийность тыквы в два раза меньше, чем у картофеля, — говорит диетолог.

Сидорец добавляет, что в составе тыквы есть клетчатка, которая улучшает пищеварение, и бета-каротин, который способствует восстановлению клеток поджелудочной железы.

— Это не может заменить лечение, но может улучшить состояние пациента, — отмечает врач.

Что касается количества, то диетолог советует употреблять до 200 г тыквы в сутки.

В каком виде лучше употреблять тыкву

— Употреблять его лучше в сыром виде. При этом сохраняется большее количество клетчатки, которая уменьшает всасывание сахара и стимулирует работу кишечника, — советует врач.

Также при сахарном диабете можно есть тыкву в запеченном или отварном виде. При этом увеличивается гликемический индекс продукта. Что, в свою очередь, может повысить уровень сахара в крови.

— В таком виде ее лучше есть в первой половине дня, — рекомендует Сидорец.

Также к блюду можно добавлять цельнозерновые крупы (овсяную, рисовую, пшенную). По словам диетолога, еще можно добавлять тыквенные семечки и масло, например, в салаты.

Врач говорит, что при сахарном диабете не стоит исключать тыкву из рациона.

Какие продукты лучше исключить при сахарном диабете

Сидорец отмечает, что людям с диабетом лучше исключать или уменьшить потребление: