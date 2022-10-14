Сахарный диабет — это заболевание, основным признаком которого является стойкое повышение уровня сахара в крови. При сахарном диабете нарушается обмен веществ, поэтому люди с этим заболеванием придерживаются определенной диеты.
Можно ли людям с сахарным диабетом есть тыкву — Факты ICTV спросили у диетолога.
Сахарный диабет и тыква
Семейный врач и диетолог Наталья Сидорец отмечает, что тыква относится к продуктам, которые можно употреблять при сахарном диабете.
— Калорийность тыквы в два раза меньше, чем у картофеля, — говорит диетолог.
Сидорец добавляет, что в составе тыквы есть клетчатка, которая улучшает пищеварение, и бета-каротин, который способствует восстановлению клеток поджелудочной железы.
— Это не может заменить лечение, но может улучшить состояние пациента, — отмечает врач.
Что касается количества, то диетолог советует употреблять до 200 г тыквы в сутки.
В каком виде лучше употреблять тыкву
— Употреблять его лучше в сыром виде. При этом сохраняется большее количество клетчатки, которая уменьшает всасывание сахара и стимулирует работу кишечника, — советует врач.
Также при сахарном диабете можно есть тыкву в запеченном или отварном виде. При этом увеличивается гликемический индекс продукта. Что, в свою очередь, может повысить уровень сахара в крови.
— В таком виде ее лучше есть в первой половине дня, — рекомендует Сидорец.
Также к блюду можно добавлять цельнозерновые крупы (овсяную, рисовую, пшенную). По словам диетолога, еще можно добавлять тыквенные семечки и масло, например, в салаты.
Врач говорит, что при сахарном диабете не стоит исключать тыкву из рациона.
Какие продукты лучше исключить при сахарном диабете
Сидорец отмечает, что людям с диабетом лучше исключать или уменьшить потребление:
- мучных изделий (хлеб, булки, торты), их лучше заменить на цельнозерновые;
- кондитерских изделий (конфеты, пирожные и тому подобное);
- сладкие газированные напитки;
- колбасу, сосиски.