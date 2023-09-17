Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала об огромной пользе для нашего здоровья сока обычной тыквы.

— Многие из нас привыкли смотреть на этот овощ с точки зрения обычной гарбузовой каши, которая, конечно же, и вкусна, и очень полезна, — отметила Людмила Сердюк.

Однако, по словам медика, сок тыквы обладает невероятными целительными свойствами.

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Прежде всего, тыквенный сок рекомендован тем, кто имеет проблемы с печенью и почками. Половину стакана напитка следует принимать за полчаса до еды.

Кроме того, сок из тыквы окажет добрую услугу и тем, кто страдает от мочекаменной болезни. При этой патологии рекомендуется одна треть стакана за 30 минут до еды — утром, днем и вечером.

Если в половинку стакана тыквенного сока добавить чайную ложку меда, то получите великолепное и эффективное средство от бессонницы.

В преддверии осенне-зимних простуд следует также взять на заметку, что тыквенный сок можно принимать в качестве натурального жаропонижающего средства, которое к тому же прекрасно утоляет жажду.

И это еще не все. Дело в том, что, по словам терапевта, сок тыквы отличной работает при запорах и повышенном артериальном давлении, если принимать четверть стакана за полчаса до еды утром, днем и вечером.

И, наконец, как утверждает медик, регулярное употребление тыквенного сока невероятно очистит кожу лица, сделав ее свежей и сияющей..