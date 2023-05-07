Эксперты Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США рассказали, почему семена тыквы станут отличным дополнением здорового ежедневного рациона.

— Тыквенные семена содержат сложные углеводы с низким гликемическим индексом (ГИ). Это означает, что они обеспечивают плавное повышение и понижение уровня глюкозы в крови, — объясняют специалисты.

По их словам, тыквенные семена — отличный источник высококачественных белков и пищевых волокон, который помогает поддерживать здоровье кишечника, способствует медленному перевариванию и усвоению углеводов.

Среди других полезных свойств тыквенного суперфуда:

уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний: семена тыквы содержат моно- и многонасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая кислота и линолевая кислота, которые снижают уровень плохого холестерина в крови и улучшают здоровье сердца;

улучшение здоровья простаты: семена тыквы содержат вещество палмитиновую кислоту, которая может помочь уменьшить риск развития простатита и рака простаты;

повышение уровня энергии: семена тыквы богаты белком и железом, которые могут помочь увеличить уровень энергии и уменьшить чувство усталости;

улучшение здоровья костей: семена тыквы содержат минералы, такие как магний, цинк и медь, которые помогают укрепить кости и предотвращают развитие остеопороза.

Тыквенные семена могут быть полезным дополнением к рациону, чтобы поддерживать здоровье и предотвращать развитие различных заболеваний, резюмируют эксперты.

Источник: FDC