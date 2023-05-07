Експерти Служби сільськогосподарських досліджень Міністерства сільського господарства США розповіли, чому насіння гарбуза стане чудовим доповненням здорового щоденного раціону.

– Гарбузове насіння містить складні вуглеводи з низьким глікемічним індексом (ГІ). Це означає, що воно забезпечує плавне підвищення і зниження рівня глюкози в крові, – пояснюють фахівці.

За їхніми словами, гарбузове насіння – чудове джерело високоякісних білків і харчових волокон, що допомагає підтримувати здоров’я кишківника, сприяє повільному перетравленню та засвоєнню вуглеводів.

Серед інших корисних властивостей гарбузового суперфуду:

зменшення ризику серцево-судинних захворювань: насіння гарбуза містить моно- і багатонасичені жирні кислоти, такі як олеїнова кислота і лінолева кислота, які знижують рівень поганого холестерину в крові та покращують здоров’я серця;

поліпшення здоров’я простати: насіння гарбуза містить речовину палмітинову кислоту, яка може допомогти зменшити ризик розвитку простатиту і раку простати;

підвищення рівня енергії: насіння гарбуза багате на білок і залізо, які можуть допомогти збільшити рівень енергії та зменшити відчуття втоми;

поліпшення здоров’я кісток: насіння гарбуза містить мінерали, такі як магній, цинк і мідь, які допомагають зміцнити кістки і запобігають розвитку остеопорозу.

Гарбузове насіння може бути корисним доповненням до раціону, щоб підтримувати здоров’я і запобігати розвитку різних захворювань, резюмують експерти.

Джерело: FDC