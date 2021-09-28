Нині в Україні сезон гарбузів. Придбати їх можна майже у кожному магазині та на ринках – жовті, помаранчеві та попелясті, продовгуваті та круглі, карликові та гігантські. За кілограм – від 10 до 25 грн.

Овочі дуже корисні. Плід багатий на вітаміни, посилює імунітет, позитивно впливає на стан шкіри, серцево-судинну систему.

А його насіння особливо корисне для чоловіків.

– Гарбуз містить дуже багато цинку. Насіння багате амінокислотою аргиніном та вітаміном Е, які дуже корисні для чоловічого здоров’я. Тому проблеми з простатою і з потенцією чоловікові не загрожують, якщо він буде періодично вживати його, – говорить нутриціолог Оксана Соколова.

Але надто налягати на гарбуз не варто, бо він містить багато глюкози.

Фахівці радять їсти не більше 200 г на день і бажано у першій половині дня.

З гарбуза можна приготувати низку цікавих та корисних страв. Не лише кашу, а й крем-суп, запіканки та салати.