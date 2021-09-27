Гриби – справжній суперфуд, вони багаті білком, клітковиною, вітамінами, мінералами та антиоксидантами. Водночас вони досить низькокалорійні.
Дієтологи радять додавати їх до свого раціону у сезон дозрівання.
Топ-6 причин їсти гриби восени:
- Джерело вітаміну D
Восени світловий день скорочується, і люди можуть відчувати дефіцит вітаміну D. Поповнити його запаси можна за допомогою споживання грибів.
- Корисні жири та натрій
Цей продукт допоможе збагатити організм й іншими важливими речовинами – корисними жирами та мікроелементами, зокрема натрієм.
- Борються з запаленням
Гриби містять селен, він має антиоксидантні властивості і бореться із запальними процесами в організмі.
- Підтримують здоров’я кишківника
Клітковина у грибах допомагає налагодити роботу кишківника.
- Профілактика депресії
Звичайно ж, жодна їжа не може вилікувати депресію. Однак деякі продукти можуть бути чудовою профілактикою цього захворювання. Гриби містять вітаміни D, B12, антиоксиданти і протизапальні сполуки, що позитивно впливає на організм людини.
Крім того, смачна страва, приготована з грибів, може принести задоволення і підвищити настрій.
- Зміцнюють імунітет
Усі перераховані вище властивості позитивно впливають на імунну систему загалом. У період більш активної циркуляції грипу, ГРВІ та коронавірусу це вагома причина додати гриби до свого раціону.
Джерело: Eat This, Not That