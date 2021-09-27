Грибы — настоящий суперфуд, они богаты белком, клетчаткой, витаминами, минералами и антиоксидантами. При этом они довольно низкокалорийны.
Диетологи советуют добавить их в свой рацион в сезон созревания.
Топ-6 причин есть грибы осенью:
- Кладезь витамина D
Осенью световой день сокращается, и люди могут испытывать дефицит витамина D. Пополнить его запасы можно с помощью употребления грибов.
- Полезные жиры и натрий
Этот продукт поможет обогатить организм и другими важными веществами — полезными жирами и микроэлементами, в частности натрием.
- Борются с воспалением
Грибы содержат селен, он обладает антиоксидантными свойствами и борется с воспалительными процессами в организме.
- Поддерживают здоровье кишечника
Клетчатка в грибах помогает наладить работу кишечника.
- Профилактика депрессии
Конечно же, никакая еда не может вылечить депрессию. Однако некоторые продукты могут быть отличной профилактикой этого заболевания. Грибы содержат витамины D, B12, антиоксиданты и противовоспалительные соединения, что позитивно сказывается на организме человека.
Кроме того, вкусное блюдо, приготовленное из грибов, может принести удовольствие и повысить настроение.
- Укрепляют иммунитет
Все вышеперечисленные свойства позитивно влияют на иммунную систему в целом. В период более активной циркуляции гриппа, ОРВИ и коронавируса это веская причина добавить грибы в свой рацион.
Источник: Eat This, Not That