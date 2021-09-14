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Поесть и не отравиться — кому не стоит употреблять грибы

14 сентября, 15:17 Людмила Грубнік
грибы
Источник: Pixabay

В Украине в этом году хороший урожай грибов. Их ценители могут насладиться и тихой охотой, и любимыми блюдами. Однако с грибами надо быть осторожными, употребление несъедобных грозит отравлением.

В лесах Волыни грибов — на каждом шагу. Вволю белых, польских и маслят, немало и сыроежек. И их надо уметь распознавать, чтобы в корзину не попали ядовитые.

Кроме того, грибы лучше собирать правильно — не рвать, а срезать, тогда за день на том же месте могут вырасти еще несколько красавцев.

Мастерства требует не только процесс сбора грибов, но и приготовления.

Это важно, чтобы не отравиться. С начала грибного сезона к медикам с отравлением уже обратились 12 волынян, среди них один ребенок.

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В школах даже организуют специальные уроки на природе, где учат отличать съедобные грибы от ядовитых.

Медики говорят: грибы нельзя употреблять детям до 12 лет, беременным и людям с хроническими болезнями желудка. А в случае отравления — следует не медлить и срочно вызвать врачей.

Источник
Вікна новини
Теги
Волинська область , Гриби , отруйні гриби
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