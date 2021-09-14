В Україні цьогоріч гарний врожай грибів. Їхні поціновувачі можуть насолодитися і тихим полюванням, і улюбленими стравами. Однак з грибами треба бути обережними, вживання неїстівних загрожує отруєнням.

У лісах Волині грибів – на кожному кроці. Досхочу білих, польських і маслюків, чимало і сироїжок. Та їх треба вміти розпізнавати, щоб до кошика не потрапили отруйні.

Крім того, гриби краще збирати правильно – не рвати, а зрізати, тоді за день на тому ж місці можуть вирости ще декілька красенів.

Майстерності вимагає не лише процес збирання грибів, а й приготування.

Це важливо, щоб не отруїтися. З початку грибного сезону до медиків із отруєнням уже звернулися 12 волинян, серед них одна дитина.

У школах навіть організовують спеціальні уроки на природі, де вчать відрізняти їстівні гриби від отруйних.

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Медики кажуть: гриби не можна вживати дітям до 12 років, вагітним і людям із хронічними хворобами шлунка. А в разі отруєння – варто не зволікати й негайно викликати лікарів.