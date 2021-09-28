Сейчас в Украине сезон тыкв. Приобрести их можно почти в каждом магазине и на рынках — желтые, оранжевые и пепельные, продолговатые и круглые, карликовые и гигантские. За килограмм — от 10 до 25 грн.

Овощи очень полезны. Плод богат витаминами, усиливает иммунитет, положительно влияет на состояние кожи, сердечно-сосудистую систему.

А его семена особенно полезны для мужчин.

— Тыква содержит очень много цинка. Семена богаты аминокислотой аргинином и витамином Е, которые очень полезны для мужского здоровья. Поэтому проблемы с простатой и с потенцией мужчине не грозят, если он будет периодически употреблять ее, — говорит нутрициолог Оксана Соколова.

Но слишком налегать на тыкву не стоит, потому что она содержит много глюкозы.

Специалисты советуют есть не более 200 г в день и желательно в первой половине дня.

Из тыквы можно приготовить ряд интересных и полезных блюд. Не только кашу, но и крем-суп, запеканки и салаты.