Вирусные гепатиты В и С — наиболее опасные из всех пяти (А, В, С, D, Е) наиболее распространенных типов.

Они длительное время протекают бессимптомно и неотвратимо ведут к хроническому воспалению печени, что является одной из главных причин развития цирроза или рака этого органа.

28 июля отмечают Всемирный день борьбы с гепатитами. И это повод еще раз напомнить, чем опасны эти болезни и как их выявить, чтобы вовремя начать борьбу. И победить.

Всего 325 млн людей в мире инфицированы вирусными гепатитами В и С, но не все знают о своей болезни, соответственно, не все получают лечение.

Бессимптомное течение делает эти болезни чрезвычайно коварными. И большинство больных узнает об инфицировании, когда гепатит уже значительно повредил их печень.

Как выявляют гепатиты?

Неужели нет метода, который бы позволял заблаговременно выявить вирусы гепатита в организме, пока они еще не нанесли большой вред?

Конечно, есть. Это — тестирование. К сожалению, большинство считают, если ничего не беспокоит, то и никакие тестирования не нужны. Ошибочное суждение.

История Екатерины из Чернигова — тому подтверждение.

В больницу госпитализировали мужа Екатерины с тяжелой формой токсоплазмоза. Он проходил кучу обследований, среди которых и тестирование на ВИЧ.

— Сначала тест был отрицательный, но через неделю сделали повторное тестирование и оно показало ВИЧ, — вспоминает Екатерина.

Врачи предложили и ей пройти обследование на ВИЧ. Подтвердилось худшее — у женщины также обнаружили ВИЧ, а позже — гепатит С…

Врачи объяснили, что люди с ВИЧ попадают в группу повышенного риска инфицирования гепатитом.

— Я едва уговорила себя собраться — я женщина, а женщина должна выдержать все! Главное, чтобы у наших детей не было подобных диагнозов, — рассказывает Екатерина.

В больнице ей предложили бесплатное лечение гепатита С в рамках действующей программы, которое она начала получать уже на следующий день.

Обследовали детей — они здоровы!

В этот период супруги познакомились с работниками благотворительной организации “Черниговская сеть”, которые морально помогли им принять ВИЧ-позитивный статус, стать на учет и получать бесплатно антиретровирусную терапию.

— Мы с мужем находимся под социальным сопровождением, лечимся… Прошло несколько месяцев и уже чувствуем себя лучше, Я верю, что преодолею гепатит, — уверена Екатерина.

Сейчас действительно, гепатиты не приговор, главное — вовремя начать лечение. Благодаря новейшим препаратам прямого противовирусного действия показатель выздоровления от вирусного гепатита С достигает 95%. Это данные Министерства здравоохранения Украины.

Война снизила доступность медицинских услуг — в том числе усложнила обследование на гепатиты и лечение.

По информации от регионов, если в I полугодии 2021 года в Украине лечение от вирусных гепатитов начали 9 397 человек, то в I полугодии 2022 года — только 4 423 человека. Эта цифра не о том, что заболеваемость уменьшилась, а о том, что большинство инфицированных или не знают о своей болезни, или не имеют возможности начать лечение.

На что стоит обратить внимание?

Для острого вирусного гепатита характерна общая слабость, небольшое повышение температуры тела, пожелтение кожи и склер, потемнение мочи, потеря аппетита, тошнота, рвота, ощущение дискомфорта в животе, боль в суставах.

Течение хронического вирусного гепатита обычно малосимптомное, а выявление случайное (первым признаком может быть увеличение уровня печеночных ферментов).

В группы риска входят — потребители наркотических средств, люди, находящиеся на гемодиализе, мужчины, имеющие секс с мужчинами, лица, которые находились в местах лишения свободы, работники здравоохранения или другой сферы, которые потенциально контактируют с кровью, доноры крови, люди, живущие с ВИЧ.

Но исследования показывают, что гепатиты могут угрожать любому.

Тестирование спасает жизнь

Один из самых масштабных и эффективных проектов в сфере здравоохранения — HealthLink Ускорение усилий по противодействию ВИЧ в Украине, который внедряется БО 100% Жизнь в партнерстве с МБФ Альянс общественного здоровья при поддержке USAID.

Благодаря этому проекту, люди, у которых диагностируют ВИЧ, бесплатно проходят еще и тестирование на гепатит С.

Так, в течение трех лет на вирусный гепатит С протестировано 68 300 человек, из которых у 2 785 человек выявлен гепатит.

Только треть из этих людей относится к группе риска (820 человек). Это свидетельствует о том, что гепатит С — это не болезнь людей с ВИЧ и наркозависимых.

Врачи советуют быть внимательными к своему здоровью, ведь ранняя диагностика спасает жизнь. Тестирование на гепатит займет 10 мин. Протестироваться можно у семейного врача.

Больше о профилактике и лечении гепатитов можно прочитать здесь.

Джерело: БО “100% Життя”