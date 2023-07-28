Вірусні гепатити В і С – найбільш небезпечні з усіх п’яти (А, В, С, D, Е) найбільш розповсюджених типів. Вони тривалий час протікають безсимптомно і невідворотно ведуть до хронічного запалення печінки, що є однією з головних причин розвитку цирозу чи раку цього органу.

28 липня відзначають Всесвітній день боротьби з гепатитами. І це привід ще раз нагадати, чим небезпечні ці хвороби і як їх виявити, щоб вчасно почати боротьбу. І перемогти.

Загалом 325 млн людей у світі інфіковані вірусними гепатитами В і С, але не всі знають про свою хворобу, відповідно, не всі отримують лікування.

Безсимптомний перебіг робить ці хвороби надзвичайно підступними. І більшість хворих дізнається про інфікування, коли гепатит вже значно пошкодив їхню печінку.

Як виявляють гепатити?

Невже немає методу, який би дозволяв завчасно виявити віруси гепатиту в організмі, доки вони ще не завдали великої шкоди?

Звісно, є. Це – тестування. На жаль, більшість вважають, якщо нічого не турбує, то й ніякі тестування не потрібні. Помилкове судження.

Історія Катерини з Чернігова – тому підтвердження.

У лікарню госпіталізували чоловіка Катерини з тяжкою формою токсоплазмозу. Він проходив купу обстежень, серед яких і тестування на ВІЛ.

– Спочатку тест був негативний, але через тиждень зробили повторне тестування і воно показало ВІЛ, – згадує Катерина.

Лікарі запропонували і їй пройти обстеження на ВІЛ. Підтвердилося найгірше – у жінки також виявили ВІЛ, а пізніше – гепатит С…

Лікарі пояснили, що люди з ВІЛ потрапляють до групи підвищеного ризику інфікування на гепатит.

– Я ледь вмовила себе зібратися – я жінка, а жінка має витримати все! Головне, щоб у наших дітей не було подібних діагнозів, – говорить Катерина.

У лікарні їй запропонували безкоштовне лікування гепатиту С в рамках діючої програми, яке вона почала отримувати вже наступного дня.

Обстежили дітей – вони здорові!

У цей період подружжя познайомилося із працівниками благодійної організації Чернігівська мережа, які морально допомогли їм прийняти ВІЛ-позитивний статус, стати на облік та отримувати безкоштовно антиретровірусну терапію.

– Ми з чоловіком перебуваємо під соціальним супроводом, лікуємося… Пройшло кілька місяців і вже почуваємося краще, Я вірю, що подолаю гепатит, – упевнена Катерина.

Наразі дійсно, гепатити не вирок, головне – вчасно розпочати лікування. Завдяки новітнім препаратам прямої противірусної дії показник одужання від вірусного гепатиту С сягає 95%. Це дані Міністерства охорони здоров’я України.

Війна знизила доступність медичних послуг – ускладнила обстеження на гепатити і лікування.

За інформацією від регіонів, якщо у І півріччі 2021 року в Україні лікування від вірусних гепатитів розпочали 9 397 людей, то у І півріччі 2022 року – лише 4 423 людини. Ця цифра не про те, що захворюваність зменшилась, а про те, що більшість інфікованих або не знають про свою хворобу, або не мають змоги розпочати лікування.

На що варто звернути увагу?

Для гострого вірусного гепатиту характерна загальна слабкість, підвищення температури тіла, пожовтіння шкіри та склер, потемніння сечі, втрата апетиту, нудота, блювання, відчуття дискомфорту в животі, біль у суглобах.

Перебіг хронічного вірусного гепатиту зазвичай малосимптомний, а виявлення випадкове (першою ознакою може бути збільшення рівня печінкових ферментів).

До груп ризику входять – споживачі наркотичних засобів, люди, які перебувають на гемодіалізі, чоловіки, які мають секс з чоловіками, особи, які перебували у місцях позбавлення волі, працівники охорони здоров’я, або іншої сфери, які потенційно контактують з кров’ю, донори крові, люди, які живуть з ВІЛ.

Але дослідження показують, що гепатити можуть загрожувати будь-кому.

Тестування рятує життя

Один із наймасштабніших і найефективніших проєктів у сфері охорони здоров’я – HealthLink Прискорення зусиль з протидії ВІЛ в Україні, який впроваджується БО 100% Життя у партнерстві з МБФ Альянс громадського здоров’я за підтримки USAID.

Завдяки цьому проєкту, люди, у яких діагностують ВІЛ, безкоштовно проходять ще й тестування на гепатит С.

Так, протягом трьох років на вірусний гепатит С протестовано 68300 осіб, з яких у 2785 осіб виявлено гепатит.

Лише третина з цих людей належить до групи ризику (820 осіб). Це свідчить про те, що гепатит С – це не хвороба людей з ВІЛ та наркозалежних.

Лікарі радять бути уважними до свого здоров’я, адже рання діагностика рятує життя. Тестування на гепатит займе 10 хв. Протестуватися можна у сімейного лікаря.

Більше про профілактику та лікування гепатитів можна прочитати тут .

Джерело: БО “100% Життя”