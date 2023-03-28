В Україні вперше за кошти держбюджету закуплено швидкі тести з діагностування вірусного гепатиту з (ВГС) та вірусного гепатиту В (ВГВ). Тести вже розподілені між медустановами в регіонах. Загалом лікарні отримали близько 700 тис. тестів на ВГВ і близько 670 тис. на ВГС.

Про це повідомила пресслужба Центру громадського здоров’я МОЗ.

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– Пройти тестування можна безкоштовно, а результати отримати вже через 15 хвилин з точністю 99,8%, – каже начальник відділу управління та протидії вірусним гепатитам та опіоїдній залежності ЦГЗ Ірина Іванчук.

За її словами, така діагностика легка і проста у використанні, дає можливість пройти обстеження, де завгодно, і не вимагає спеціального лабораторного приміщення або обладнання, все необхідне входить в комплект тест-набору.

Швидкі тести для діагностики вірусних гепатитів є першим етапом скринінгу.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, в країнах, де поширеність вірусних гепатитів більше 2%, рекомендовано тестування всього населення з особливим фокусом на групи підвищеного ризику інфікування, наприклад, донорам крові, реципієнтам крові/тканин, медичним працівникам, вагітним жінкам.

За оціночними даними в Україні 5% населення інфіковано вірусом гепатиту C (з них 3,6% мають хронічний вірусний гепатит C) і 1,5% – вірусом гепатиту В.