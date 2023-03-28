В Украине впервые за средства госбюджета закуплены быстрые тесты по диагностированию вирусного гепатита С (ВГС) и вирусного гепатита В (ВГВ). Тесты уже распределены между медучреждениями в регионах. Всего больницы получили около 700 тыс. тестов на ВГВ и около 670 тыс. на ВГС.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

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— Пройти тестирование можно бесплатно, а результаты получить уже через 15 минут с точностью 99,8%, — говорит начальник отдела управления и противодействия вирусным гепатитам и опиоидной зависимости ЦОЗ Ирина Иванчук.

По ее словам, такая диагностика легка и проста в использовании, дает возможность пройти обследование, где угодно, и не требует специального лабораторного помещения или оборудования, все необходимое входит в комплект тест-набора.

Быстрые тесты для диагностики вирусных гепатитов являются первым этапом скрининга.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в странах, где распространенность вирусных гепатитов более 2%, рекомендовано тестирование всего населения с особым фокусом на группы повышенного риска инфицирования, например, донорам крови, реципиентам крови/тканей, медицинским работникам, беременным женщинам.

По оценочным данным в Украине 5% населения инфицировано вирусом гепатита С (из них 3,6% имеют хронический вирусный гепатит С) и 1,5% – вирусом гепатита В.