Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Результат за 15 минут, точность 99,8%: Украина закупила 1 млн быстрых тестов на вирусные гепатиты

28 марта 2023, 12:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
тестування на віл
Источник: Depositphotos

В Украине впервые за средства госбюджета закуплены быстрые тесты по диагностированию вирусного гепатита С (ВГС) и вирусного гепатита В (ВГВ). Тесты уже распределены между медучреждениями в регионах. Всего больницы получили около 700 тыс. тестов на ВГВ и около 670 тыс. на ВГС.

Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья Минздрава.

Читайте также:
дітиГепатит С у детей: Украина получила препараты нового поколения для его лечения

Сейчас смотрят

— Пройти тестирование можно бесплатно, а результаты получить уже через 15 минут с точностью 99,8%, — говорит начальник отдела управления и противодействия вирусным гепатитам и опиоидной зависимости ЦОЗ Ирина Иванчук.

По ее словам, такая диагностика легка и проста в использовании, дает возможность пройти обследование, где угодно, и не требует специального лабораторного помещения или оборудования, все необходимое входит в комплект тест-набора.

Быстрые тесты для диагностики вирусных гепатитов являются первым этапом скрининга.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в странах, где распространенность вирусных гепатитов более 2%, рекомендовано тестирование всего населения с особым фокусом на группы повышенного риска инфицирования, например, донорам крови, реципиентам крови/тканей, медицинским работникам, беременным женщинам.

По оценочным данным в Украине 5% населения инфицировано вирусом гепатита С (из них 3,6% имеют хронический вирусный гепатит С) и 1,5% – вирусом гепатита В.

Источник
Центр общественного здоровья
Теги
Гепатит тестування
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь