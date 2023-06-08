В ходе исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона (UCL) и Эксетерского университета, у некоторых пациентов с длительным Covid-19 качество жизни, связанное со здоровьем, более низкое, чем у людей с запущенными формами рака.

Согласно полученным результатам, многие пациенты с длительной коронавирусной болезнью имели показатели утомляемости, схожие с анемией, связанной с раком, или тяжелым заболеванием почек.

По словам ученых, в целом влияние длительного Covid-19 на повседневную жизнь пациентов было хуже, чем у больных, перенесших инсульт, или с болезнью Паркинсона.

— Наше исследование показало, что продолжительный Covid-19 может привести к тому, что у людей утомляемость и качество жизни будут хуже, чем при некоторых видах рака, но поддержка и понимание не на том же уровне, — отметил Соавтор исследования профессор Уильям Хенли.

Более ранние исследования показывают, что длительный Covid-19 развивается примерно у 17% людей.

В исследовании приняли участие более 3 750 пациентов, которых попросили заполнить анкеты в приложении о том, как долго Covid-19 влияет на них, включая уровень усталости, депрессии, беспокойства, одышки, тумана в голове.

Более 90% пациентов с Covid-19 были в трудоспособном возрасте (18–65 лет). 51% их них заявили, что не могли работать хотя бы один день, а 20% не могли работать вообще. Почти три четверти (71%) пациентов были женщинами.

Команда ученых надеется, что более глубокое понимание длительных симптомов Covid-19 поможет политикам нацелить ресурсы на улучшение вариантов лечения, включая сосредоточение клинической помощи и реабилитационных услуг.