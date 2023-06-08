Під час дослідження, проведеного вченими з Університетського коледжу Лондона (UCL) і Ексетерського університету, у деяких пацієнтів із тривалим Covid-19 якість життя, пов’язана зі здоров’ям, нижча, ніж у людей із запущеними формами раку.

Згідно з отриманими результатами, багато пацієнтів із тривалою коронавірусною хворобою мали показники стомлюваності, схожі з анемією, пов’язаною з раком, або важким захворюванням нирок.

За словами вчених, загалом вплив тривалого Covid-19 на повсякденне життя пацієнтів був гіршим, ніж у хворих, які перенесли інсульт, або з хворобою Паркінсона.

– Наше дослідження показало, що тривалий Covid-19 може призвести до того, що у людей стомлюваність і якість життя будуть гіршими, ніж при деяких видах раку, але підтримка і розуміння не на тому ж рівні, – зазначив співавтор дослідження професор Вільям Хенлі.

Більш ранні дослідження показують, що тривалий Covid-19 розвивається приблизно у 17% людей.

У дослідженні взяли участь понад 3 750 пацієнтів, яких попросили заповнити анкети в застосунку про те, як довго Covid-19 впливає на них, включно з рівнем втоми, депресії, занепокоєння, задишки, туману в голові.

Понад 90% пацієнтів із Covid-19 були в працездатному віці (18-65 років). 51% з них заявили, що не могли працювати хоча б один день, а 20% не могли працювати взагалі. Майже три чверті (71%) пацієнтів були жінками.

Команда вчених сподівається, що глибше розуміння тривалих симптомів Covid-19 допоможе політикам спрямувати ресурси на поліпшення варіантів лікування, включно із зосередженням клінічної допомоги та реабілітаційних послуг.