Как заявила сегодня, 17 ноября, Всемирная организация здравоохранения, почти половина населения мира страдает заболеваниями полости рта.

В новом отчете подчеркивается вопиющее неравенство в доступе к услугам стоматологов, что сильно сказывается на наиболее уязвимых и обездоленных группах населения.

— Глобальное здравоохранение долгое время пренебрегало здоровьем полости рта, — сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Сообщается, что агентство здравоохранения ООН обнаружило, что 45% населения мира, или около 3,5 млрд человек, борются с кариесом, заболеваниями десен и другими заболеваниями полости рта.

В отчете, представляющем собой первую всеобъемлющую картину ситуации в 194 странах, говорится, что число случаев заболевания в мире увеличилось на один миллиард за последние 30 лет.

Отмечается, что невылеченный кариес зубов является наиболее распространенным заболеванием, от которого страдают около 2,5 млрд человек во всем мире.

По оценкам, от тяжелого заболевания десен, которое является основной причиной полной потери зубов, страдает около миллиарда человек.

По данным ВОЗ, ежегодно диагностируется около 380 000 новых случаев рака ротовой полости.

В отчете отмечены препятствия для предоставления адекватных услуг по уходу за полостью рта, включая посещения стоматолога, которые часто требуют больших расходов из собственного кармана.

ВОЗ представила длинный список предложений по решению этой проблемы, включая призыв к странам включить службы гигиены полости рта в свои системы первичной медико-санитарной помощи.