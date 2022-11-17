Як заявила сьогодні, 17 листопада, Всесвітня організація охорони здоров’я, майже половина населення світу страждає на захворювання порожнини рота.

Новий звіт підкреслює кричущу нерівність у доступі до стоматологічних послуг, що сильно впливає на найбільш вразливі та знедолені групи населення.

– Глобальна охорона здоров’я довгий час нехтувала здоров’ям порожнини рота, — сказав глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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Повідомляється, що агентство охорони здоров‘я ООН виявило, що 45% населення світу, або близько 3,5 млрд осіб, борються з карієсом, захворюваннями ясен та іншими захворюваннями порожнини рота.

У звіті, що представляє собою першу всеосяжну картину ситуації в 194 країнах, говориться, що число випадків захворювання в світі збільшилося на один мільярд за останні 30 років.

Відзначається, що невилікуваний карієс зубів є найбільш поширеним захворюванням, на який страждають близько 2,5 млрд осіб у всьому світі.

За оцінками, від важкого захворювання ясен, яке є основною причиною повної втрати зубів, страждає близько мільярда людей.

За даними ВООЗ, щорічно діагностується близько 380 тис. нових випадків раку ротової порожнини.

У звіті відзначено перешкоди для надання адекватних послуг з догляду за порожниною рота, в тому числі відвідування стоматолога, які часто вимагають великих витрат з власної кишені.

ВООЗ представила довгий список пропозицій щодо вирішення цієї проблеми, зокрема, заклик до країн включити служби гігієни порожнини рота в свої системи первинної медико-санітарної допомоги.