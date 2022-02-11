Каждая третья женщина в Европе сидела или сидит на диетах, чтобы сбросить вес. Об этом свидетельствует статистика. Однако проблема в том, что это неэффективно.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения и ведущие ассоциации диетологов убеждены, что диеты для похудения не действуют. Большому количеству худеющих женщин этого вообще не надо делать. Но существует целая индустрия тех, кому это выгодно.

По словам актрисы Олеси Жураковской, несчастливому человеку легче всего что-то продать. А сделать человека несчастливым проще всего, навязав ему стыд.

— Полные люди, что они ленивые, неповоротливые. Кто ленивая? Я ленива? По 12 часов на съемочной площадке. А то и больше бывает. Я, например, не ем как ненормальная. И когда начинают говорить, чтобы быть стройной, надо меньше есть — это же ложь. Это неправда. Иногда надо сходить к врачу. А иногда надо себя принять, — рассказала она.

Однако вместо этого женщины массово идут участвовать в Instagram-марафонах. Певец, хореограф и шоумен Амадор Хосе Лопес Розригес утверждает, что сейчас марафоны очень популярны и подходят для всех.

Амадор Лопес, как и подавляющее большинство современных продавцов марафонов, отказывается от слова диета, зато говорит — здоровое питание.

— Это марафон здоровья. Я говорю, что вы в прекрасной форме, но нет предела совершенству, — рассказал он.

В то же время медики утверждают, если под “здоровым питанием” вам урезают калории на определенное время с целью похудения, это и есть диета.

Амадор Лопес утверждает, что самые проблемные зоны у женщин — это живот и бедра, поэтому над ними надо работать. Семейный врач Дарья Дмитриевская говорит, что обезжиренные животики взрослых женщин — это весьма редкое и не всегда здоровое телосложение.

— Этот жир вырабатывает эстрогены, женские гормоны, которые помогают сохранять здоровье и репродуктивное, и вообще гинекологическое, — добавила она.

Если же вес действительно лишний, тренировки и отказ от калорийных продуктов часто не являются спасением. Потому что проблема может крыться не в образе жизни, а в гормонах или хронических болезнях.