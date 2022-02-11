Кожна третя жінка у Європі сиділа або сидить на дієтах, щоб скинути вагу. Про це свідчить статистика. Однак проблема у тому, що це неефективно.

Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я та провідні асоціації дієтологів переконані, що дієти для схуднення не діють. Великій кількості жінок, які худнуть, цього взагалі не треба робити. Але існує ціла індустрія тих, кому це вигідно.

За словами акторки Олесі Жураківської, нещасливій людині найлегше щось продати. А зробити людину нещасливою найпростіше, нав’язавши їй сором.

– Повні люди, що вони ліниві, неповороткі. Хто лінива? Я лінива? Яка по 12 годин на знімальному майданчику. А то і більше буває. Я, наприклад, не їм як ненормальна. І коли починають казати, щоби бути стрункою, треба менше їсти – це ж брехня. Це неправда. Іноді треба сходити до лікаря. А іноді треба себе прийняти, – розповіла вона.

Однак замість цього жінки масово йдуть брати участь в Instagram-марафонах. Співак, хореограф та шоумен Амадор Хосе Лопес Розріґес стверджує, що зараз марафони дуже популярні та підходять для усіх.

Амадор Лопес, як і переважна більшість сучасних продавців марафонів, відмовляється від слова дієта, натомість каже – здорове харчування.

– Це марафон здоров’я. Я кажу, що ви у прекрасній формі, але немає межі досконалості, – розповів він.

Водночас медики стверджують, якщо під “здоровим харчуванням” вам урізають калорії на визначений час з метою схуднення, це і є дієта.

Амадор Лопес стверджує, що найпроблемніші зони у жінок – це живіт та стегна, тому над ними треба працювати. Сімейна-лікарка Дарина Дмитрієвська каже, що знежирені животики дорослих жінок – це вельми рідкісна і не завжди здорова тілобудова.

– Цей жир виробляє естрогени, жіночі гормони, які допомагають зберігати здоров’я і репродуктивне, і взагалі гінекологічне, – додала вона.

Якщо ж вага – справді зайва, тренування та відмова від калорійних продуктів часто не є порятунком. Бо проблема може критися не в способі життя, а в гормонах чи хронічних хворобах.